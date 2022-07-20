現在人取名多為雙名，不過周秦兩漢時期，百姓多是取單名，在讀歷史時會發現，無論春秋還是三國，人物基本上都是單名，例如孔丘、張飛、劉備等，除了受文化傳承的影響，也與新朝王莽頒布的詔書有關，而且古人取名的方式也很特別，經常依生活情況命名，因此才會出現晉成公「姓姬名黑臀」等有趣的名字。

根據《梨視頻》報導，古人取名時主要以現實情況做依據，例如魯桓公曾問大夫申繻，取名應按照什麼禮節，對方則提出5種方式，「名有五種，有信，有義，有象，有假，有類」，指以出生時的情況來命名是信，用祥瑞字眼命名是義，以相似的字眼命名是像，假借某事物的名稱命名為假，若借用和父親有關的字命名則是類。

以周始祖后稷為例，他姓姬名棄，主要是他從小被父母拋棄；晉文侯出生時，他的父親晉穆侯與北戎交戰打敗仗，為了不忘恥辱，因此將他取名為「仇」，3年後晉穆侯打敗北戎，二兒子正好出生，因此取名為「師」，以此紀念打勝仗；晉成公出生時，他的母親夢到神靈在嬰兒屁股留下黑印，夢醒後就將他取名為「黑臀」。

而在周秦兩漢時期，取名都喜歡取單名，到了三國時期更是盛行，《三國志》中出現的名字，基本上都是單名，例如屈原、項羽、劉邦、衛青、劉秀等，三國時還流行名字帶有玄、德，例如鄭玄、諸葛玄、韓玄，德則多用於字，例如曹操字孟德、張飛字益德。

不過當時為何喜歡用單名，主要因文化傳承，延續前朝命名的方法，再來是受王莽影響，王莽篡漢建立新朝 ，進行許多改革，由於他非常崇拜周朝，因此下令「令中國不得有二名」，表示正統華夏人必須取單字名，否則就是蠻夷，使單名因此盛行。

不過武漢大學歷史學院教授魏斌曾提到，其實早在王莽發布「去二名」前，地方官吏層的人名已經以單名為主，而且新朝時間短，影響並不深遠，因此東漢取名出現分層現象，官吏和知識階層遵循單名習慣，但一般百姓依舊是單名、雙名並用，而單名化趨勢可歸結為西漢昭宣後儒學理念的滲透，因為儒家有「二名非禮」的觀念，再加上相關避諱問題，儒學影響儒生與官吏階層，單名才會流行，也體現出一種身份，而王莽提出的「去二名」只是順應社會風氣。