「對大人來說，牠只是一隻看門狗，但對我們小孩子來說，牠是我們的妹妹」。念高三的小主人來預約離世溝通時這樣說。為了怕爸媽知道小孩子想做寵物溝通，還特別跟我約了一個爸媽比較忙的日子，以免被大人發現。

狗狗因長期住在屋外感染心絲蟲，而導致心腎衰竭離世，溝通時狗狗說「進屋去跟哥哥姐姐睡」，一直是牠生前渴望的事，而現在牠終於擁有一張由雲朵鋪成的柔軟大床了。

小主人問有沒有需要再為牠做甚麼，狗狗說：「只要認同我曾經為這個家盡心盡力，認同我是你們的家人，我就很滿足了。」可以感覺到，狗兒為自己曾經是看門狗能保護家人而自豪，可是又希望自己不只是看門狗，而是還能擁有家人地位般的肯定。

小孩總比大人更有心些，小姐姐每天下課時，一定先在門口陪狗狗玩一會再進門，念書念累了也會到門口，要狗兒陪她看星空，心情不好時，也會到門外找狗狗聊聊天。溝通時，狗狗說牠好喜歡跟姐姐這樣獨一無二的親密感，也覺得可以被姐姐這樣需要著，感到幸福。

狗狗離開當天，哥哥夢見還在世的阿嬤跟狗狗一起出現在夢裡，過兩天後阿嬤也走了，令家人很不解，狗狗說：「我是到哥哥夢裡去提醒，我會來接阿嬤走。」而親愛的狗狗跟阿嬤接續離開，則給姐姐很大打擊。

姐姐在離世溝通時跟狗狗說：「你的離開，差點成為我墮落的藉口，是阿嬤的事，再度把我搖醒！」原來姐姐在狗狗離世後，一直走不出來，把自己關在房間裡不跟任何人說話，狗狗很感動姐姐這麼愛牠，但說：「姐姐，這個不叫墮落啦，這只是悲傷發作。」狗狗希望姐姐能接納自己的悲傷情緒，而不要看成是負面的墮落。

念高三的姐姐原本一直在掙扎，未來要不要因為狗狗而留在家鄉念大學就好，現在因為狗狗離世，姐姐有了更多選擇。狗狗似乎早就讀懂姐姐的心情：「我不要姐姐因為想留下來照顧我，而對自己的未來猶豫不決」、「我生病了，不能坐、不能躺，只能站著，很辛苦，這樣會拖累姐姐的心」、「現在好了，姐姐可以自由選擇，不用牽掛我了。」

姐姐對狗狗的貼心充滿了感謝，就更不能容忍媽媽老是罵狗狗笨了，姐姐說，每次媽媽看到影片裡，有狗狗會跟主人做些聰明互動，就會唸自家的狗狗笨什麼都不會。被當看門狗，還要會其他狗狗的握手把戲，我聽了也替狗狗感到不平，但溝通時，狗狗的反應倒是很平和：「我就假裝沒聽見」、「媽媽一定是覺得我笨的很可愛，才這樣說啦」，「希望媽媽能常說正面的話。」

一隻被認養回來的米克斯，雖然沒有辦法像其他寵物一樣，每天跟主人待在屋子裡，但卻認份而默默做好自己看門狗的角色，還不時安慰著把牠當成妹妹的小主人，難怪，姐姐對於牠的離去如此不捨。