一般人發現另一半出軌都會非常生氣，但近日越南網路瘋傳一段影片，一名人夫抓到妻子和小王在街頭摟摟抱抱，竟沒有動怒、發生衝突，反而有禮貌地向他們鞠躬、跪拜，隨後就瀟灑地轉身離開，淡然的行為讓眾人都看傻眼。

根據越南媒體報導，這名人妻與小王在街上摟摟抱抱，碰巧被丈夫目睹，然而丈夫並沒有因為妻子出軌生氣，反而走到2人的面前雙手合十跪拜，起身之後還向他們彎腰鞠躬，接著就瀟灑地揮手離開，淡然的表現就像在對2人說「慢走不送」，整個過程都十分平靜，沒有發生想像中的衝突與爭吵。

影片曝光後，很快就在網路上引發話題，有網友分析，這名被戴綠帽子的丈夫，經濟能力可能高於小王，因為他開的是價值15億越南盾（約新台幣192萬）的豪車，而小王的車價格約為6億越南盾（約新台幣77萬），不過這名人妻最終還是選擇了小王，就算丈夫來到現場，還是緊緊抱著小王不放。

許多人都相當不解人妻的選擇，也指責她出軌的行為，並十分同情被戴綠帽的丈夫，大家紛紛留言：「他的動作可能是在說『放過我，我也會讓妳離開』」、「他應該很開心終於擺脫這個壞女人了」、「他真的很有禮貌」、「感謝這位兄弟願意接手」、「恭喜他，終於可以迎來人生的第二春了」。