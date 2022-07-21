在充滿戰亂的春秋時期，女性經常被當成和親的工具。自晉文公稱霸以來，晉國成為諸侯的領袖，其他國家為了討好晉國，會主動獻上公主和親，傳到晉平公時，由於他性情好色，經常留戀於後宮，甚至一度因房事過多而臥床，之後還娶了一名10歲的齊國公主「少姜」，豈料她嫁來3個月後就過世，原因竟是「得到寵愛而死」。

根據《春秋左傳》記載，晉平公登上王位後，遲遲沒有立皇后，就算後宮佳麗無數，但不斷要求其他諸侯進獻美女，但也因他長年沉迷於美色，導致身體吃不消，在公元前541年，晉平公因此病倒，當時名醫醫和就警告，「是謂遠男而近女，惑以生蠱；非鬼非食，惑以喪志。良臣不生，天命不祐」，指晉平公身體不適，既不是鬼神作怪，也不是飲食失調，而是過度親近女色，提醒他要節制。

但晉平公並不聽勸，隔年又派韓起到齊國求婚，齊國獻上年僅10歲左右的少姜公主，在成親當天，齊國上大夫陳無宇送少姜完婚後，晉平公卻非常不高興，因為陳無宇的身分並非卿，按照規矩諸侯成親應由卿護送，認為他地位太低，此舉是侮辱晉國，因此扣留陳無宇，少姜得知後解釋，送親者與迎親者的地位相等，並指責晉平公不應因自己是大國，就亂了禮數。

經過這一件事後，晉平公發現少姜不僅年輕貌美，而且也非常聰明，因此對她疼愛有加，不料3個月後，少姜就突然過世，死因為何不得而知，但在史書記載，「豈敢憚煩？少姜有寵而死，齊必繼室」，表示少姜得到晉平公的寵愛而死，讓人不勝唏噓。

而少姜的喪事辦完後，齊國送親的陳無宇還在大牢裡，晉平公不知如何處理，便向政治家叔向討教，但對方則認為，處置陳無宇有失諸侯領袖應有的氣度，最終陳無宇被釋放，帶著少姜的死訊回國，沒多久，齊國為了與晉國維持友好關係，又派晏嬰去晉國，請求繼續送女子來和親。