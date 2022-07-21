海洋專家近幾年發現，禁漁區鯊魚的體型似乎有變大的趨勢，尤其是虎鯊和大白鯊，他們在2018年曾發現長達5公尺的母虎鯊，國家地理頻道還發現6公尺長的大白鯊，不僅如此，鯊魚們還懂得成群結隊狩獵，而不是單獨獵食或相互競爭，使牠們能夠捕食更大型的獵物，也讓專家們很驚訝。

根據《澳洲人報》報導，虎鯊（Tiger sharks）不挑食，幾乎什麼都吃，就連人類的垃圾也會吃下肚，因此又被稱為「海洋垃圾箱」，身長通常約3.6公尺，而海洋生物學家布克哈特（Kori Burkhardt）的團隊在2018年11月，於法屬玻里尼西亞海域附近，發現一條長約5公尺的虎鯊，寬包括鰭約3公尺，並將牠取名為「Kamakai」。

布克哈特表示，「當我們第一次看到Kamakai時，真的非常驚訝，我曾在許多國家與虎鯊一起潛水游泳，但牠是迄今為止我見過最大的，不僅是因為牠的體型很長，寬度也超過平均」，推測因法屬玻里尼西亞海域在10年前被列為禁漁區，如今更是世界上最大的鯊魚保護區之一，使鯊魚擁有豐富食物來源，得以健康成長。

另外，在國家地理頻道紀錄片《大白鯊vs虎鯊》（Great White V Tiger Shark）中提到，製片團隊在夏威夷附近海域，發現有記錄以來最大的3條大白鯊，正常雌性大白鯊約4.5至4.8公尺，雄性則約3.3至3.9公尺，但新發現的雌性大白鯊竟長達6公尺，專家們認為，大白鯊能夠長到如此大隻，除了夏威夷被列為禁止捕撈鯊魚的州外，鯊魚懂得團結獵捕更大的獵物也是關鍵。

加州州立大學長灘分校的海洋生物學教授羅威（Chris Lowe）表示，當他們看到3隻6公尺長的雌性大白鯊，一起享用鯨魚的屍體時，是非常不尋常的畫面，通常都是一條鯊魚獵捕一條鯨魚，「這意味著狩獵時，這3隻大白鯊非常接近，才能嗅到鯨魚的味道，代表當時牠們很有可能是一起行動的」。