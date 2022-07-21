古代女子的社會地位較低，很少有出名的女文人、女武將。在明朝就有一名非常低調的才女「夏雲英」，她出身文人世家，自幼聰穎過人，13歲便進入周王府工作，憑藉優秀的品德和才能，備受親王寵愛，能力出眾的她卻紅顏薄命，年僅24歲就患病離世。

夏雲英出身文人世家，自幼跟著父親一起讀書，資質聰穎過人，5歲就能記誦《孝經》，7歲開始學《佛典》、《金剛經》等經文，10歲就能作詩、繪畫，且精通琴棋音律，以才女的名聲在家鄉十分出名，另外她還擅長紡織、刺繡等手工藝，同時只要聽過、看過一遍的事物，她都能快速掌握，因此備受家人喜愛。

13歲那年，夏雲英因為才德入選周王府宮女，最初她擔任尚食局司藥女官，雖然年齡尚小，仍能明白醫術的道理，後來又擔任尚儀局司籍女官，每天沉浸在書海，德行和能力日益增長；而且夏雲英的心地善良、邏輯清晰有條理，周憲王朱有炖只要遇到難以解決的問題時，都會詢問夏雲英的意見，而她的回答也總是很有見識，讓朱有炖相當滿意。

除此之外，朱有炖自從喪妻後，就再也沒娶正妻，夏雲英在周王府雖然沒有名分，卻將內政打理得井井有條，表現出類似正妻的儀表和風範，因此王府上上下下對夏雲英都是一片讚賞，朱有炖更是對她喜愛有加。

然而命運弄人，夏雲英在22歲罹患疾病，請來名醫都無法將她治好，最終在24歲不幸離世，朱有炖傷心不已，並為這位「紅顏知己」寫下墓誌銘，「古稱賢婦，惟德為先，才則次之，色又次之，若宮人，可謂全此美矣」，盛讚夏雲英品德、才能、美貌三者俱全，而且她雖然備受寵愛，卻沒有恃寵而驕，反而努力精通各項才藝、培養正直的操守。

夏雲英的文采也非常出色，在24年的人生中就創作出《端清閣詩》一卷、《女戒衍義》一部、《法華經贊》7篇，其中現存3篇詩作，分別為《立秋》、《雨晴》、《秋夜即事》。朱有炖希望藉由自己的墓誌銘，讓夏雲英的故事永垂不朽，同時也為她創作了多首悼亡詩，足以見得2人的感情非常深厚。