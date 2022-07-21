大陸江蘇連雲港市一名男子平時喜歡攝影，一天路過社區池塘時，發現池裡有動靜，上前查看發現，裡面竟有一隻類似蝦子的生物，長約2公分左右，但詭異的是，牠竟有3隻眼睛，隨即將怪蝦拍下，查資料才得知，此為2億多年前的遠古生物「鱟蟲」。

根據《江蘇新聞》報導，連雲港市東海縣一名宋姓男子退休後，經常拿著相機到外出拍攝昆蟲，日前經過社區池塘時，發現水面有動靜，靠過去查看，發現池裡的生物看起來像是蝦子，但牠卻有3隻眼睛，除了兩側黑色的複眼，中間還有一隻白色眼睛，體長2公分左右，背部的殼呈現橢圓形，尾巴則是叉狀。

宋男將怪蝦的模樣拍下後，回家找資料比對，發現牠看起來像是與恐龍同時代的水生甲殼動物「鱟（音同後）蟲」，而江蘇海洋大學海洋學院研究員李士虎看到照片後表示，這隻生物確實是「鱟蟲」，俗稱「三眼恐龍蝦」，已有2億多年的歷史。

李士虎進一步補充，宋男發現的鱟蟲學名為「佳朋鱟蟲」，屬於節肢動物門鰓亞綱，分布於大陸華北、東北、華東、華南等地區，牠們的生命周期約90天左右，幼蟲經多次脫殼後發育為成蟲，主要吃有機體的碎屑，或捕捉小型水生生物及幼蟲，牠們對於水質與水溫的要求很高，大陸近幾年因環境改善，使鱟蟲的分布越來越廣泛。

另外，鱟蟲的卵生命力很強，滯育期至少25年以上，當遇到惡劣環境時，鱟蟲的卵就會進入休眠狀態，當條件適宜時才會終止休眠，這也是牠們能存活2億年的原因，而且鱟蟲能埋在土壤、有機碎屑裡，隨著鳥類或動物傳播，使牠們分布能夠非常廣。