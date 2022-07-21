古代是男權至上的社會，對於女性的記載並不多，不過東晉有一名女詩人，出生名門又有才華，但卻嫁錯老公，讓她一度面臨叛軍，但她並未感到害怕，甚至還拿刀殺敵，保護自己的家人，也因此感動敵軍，放過她們一馬，而她就是被封為「詠絮之才」的謝道韞。

大陸作家李筱懿分享，謝道韞是才貌雙全的大家閨秀，她的父親是安西將軍謝奕，叔叔則是宰相謝安，弟弟是軍事家謝玄，她更是書法家王羲之兒子王凝之的妻子，唐代詩人劉禹錫在《烏衣巷》提到「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，其中的王與謝指的就是魏晉南北朝時期，最為顯赫的王家與謝家，可見她們可是非常有名的世家。

謝道韞從小受父親與叔叔的影響，使她不只有大家閨秀的格調，還有憂國憂民的情懷，一日叔叔謝安曾問姪兒們，最喜歡詩經中哪個名句，弟弟謝玄說是《采薇》中的「昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏」，而謝道韞則回《詩經．大雅．烝民》「吉甫作誦，穆如清風。仲山甫永懷，以慰其心」，此句是周王朝的老臣憂心國事時的感慨，可見謝道韞雖然是一名女性，但卻也非常關心政事。

謝道韞出身世家，丈夫當然要門當戶對，最終與王羲之的兒子王凝之結婚，豈料王凝之與謝道韞並不來電，而且王凝之非常信奉五斗米教，在公元399年，發生民變事件「孫恩起義」，身為會稽內史的王凝之負責守城，眼看孫恩大軍即將攻進城，但王凝之不出兵也不防守，而是躲進官邸求佛，謝道韞看到後非常傻眼，要求丈夫趕緊出兵，豈料對方卻回，「我已經求佛還幫忙，不用擔心反賊」。

王凝之與孩子最終被叛軍殺害，謝道韞帶著外孫、家僕及女眷殺出去，拿刀奮勇殺敵，但最終寡不敵眾被俘虜，但她並不害怕，還將外孫護在身後，喊著「此事只與王家有關，與其他家族無關」，若要殺她外孫，就要先過她這關，此舉也感動叛軍，謝道韞與剩餘的家眷得以逃過一劫，而丈夫遇害後，她並未沉浸在悲傷中，還寫下《擬嵇中散詠松詩》，詩詞中感嘆命運無常，但她沒有因此自暴自棄。