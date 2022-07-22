隨著時代變化，各地高樓林立，但還是有些村子保有原本的樣貌，大陸北京市有一個始建於明朝的古村落，村裡的房子依山而建，當地非常純樸，而村落最讓人注意的是，它的名字非常複雜，叫作「爨底下村」，許多人看到第一個字都不知怎麼唸，也成為村子的特色。

爨底下村也經常成為電影拍攝景點。(影片來源/YouTube/中天電視)

綜合陸媒報導，爨（音同竄）底下村位於北京，地處京西齋堂西北狹谷中部，始建於明代，清代沿襲明製，在明永樂年間（1403至1424年），村內祖先隨移民從山西遷移至此，據傳，在明正德十年（1515年），村裡第一代祖先韓甫金、韓甫銀、韓甫倉三兄弟奉命從沿河城到爨村口守關，使當地逐漸發展起來，成為韓氏的聚族。

而爨底下村距離北京僅90公里，村域面積約5.33平方公里，村莊以龍頭山為中心，形成放射狀扇面形建築群體，村裡道路依山建造，有70多座四合院隨山勢高低變化分上下兩層，俯瞰村落整體佈局像「葫蘆」或「元寶」，有吉祥的寓意，村內保存的清代建築更是寶貴的歷史文物，對於研究古代民居建築史具有重要作用。

不僅如此，爨底下村還被評為北京最美鄉村，但也因為名字不好唸，還被封為大陸名字最為複雜的村子，並列為國家3A級旅遊景區，每年都有很多遊客到此旅遊。據2020年2月大陸傳統村落數字博物館官網顯示，爨底下村以漢族為主，戶籍人口102人，常住人口98人，而截至2011年，每年接待遊客10萬人次以上。