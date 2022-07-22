古代貴族身邊，基本上都有丫鬟服侍，而丫鬟的工作不只是打掃，或幫忙處理家中事務，若是與小姐一起陪嫁，有時還必須幫老爺解決生理需求，唐朝甚至將奴婢、丫鬟當成賤籍，唐玄宗時期的外戚楊國忠當權時，還把奴婢當成人肉茶几，將她們當成物品看待。

大陸作家李筱懿近日提到，古代有一套丫鬟完整劃分系統，但簡單分類則分為「普通丫鬟」與「通房丫鬟」，以是否有與男主人發生過關係為標準，普通丫鬟主要處理雜事，類似於個人助理，例如環境衛生、飲食起居及家庭事務等安排，通房丫鬟通常都隨小姐陪嫁，工作就是在男女主人房間伺候，當女主人身體不適時，她們就需幫忙解決男主人的生理需求。

在許多人的印象中，古代男性能三妻四妾，看似納妾非常容易，但事實並非如此，不僅要獲得正妻與家族的同意，還要有足夠的經濟能力，因此丫鬟就成為替代品，而通房丫鬟的地位看似比普通丫鬟高，但實際上她們依舊被當成物品，過得好不好還是要看主人的心情，若遇到好主人，她們日後可以被許配，但遇到惡劣的，則可能被折磨至死。

另外，唐朝還將丫鬟歸為世代為奴的賤籍，在《唐律》規定，「奴婢賤人，律比畜產；奴婢既同資產，即合由主處分」，指將奴婢作為財貨和賞賜品饋贈他人，在當時是合法的事情，《舊唐書．李光顏傳》就曾記載，「元和十一年（816年）唐憲宗以李光顏『連敗吳元濟之眾』，『賜其告變者奴婢銀錦』，而且還禁止奴婢與良人通婚。

還有史料記載，唐玄宗時期的外戚楊國忠當權時，生活過得很奢華，冬天時會挑選身材較胖的侍妾，要求她們站在面前排成一列，幫忙他遮風取暖，將此取名「肉陣」，還把婢女們當成人肉茶几，要求她們手舉裝有菜肉的盤子站在原地，等到菜餚吃光後才能離開。