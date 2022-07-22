現實版貪吃蛇！大陸海南洋浦一名養殖羊的農戶，日前發現羊舍的木板上，盤臥了一條長約4公尺的巨蟒，牠吃了羊舍裡的3隻羔羊，飽得躺在原地動彈不得，農戶嚇得趕緊報警求助，消防人員到場後，很快就把蟒蛇抓住，並將牠放生至偏遠郊區。

根據《南海網》報導，海南省洋浦經濟開發區三都鎮一名養殖羊的農戶，日前至羊舍查看羊隻時，發現裡面竟出現一條巨蟒，而且吃下他飼養的3隻小羊羔，蟒蛇疑似飽到無法動彈，因此待在原地不離開，農戶只好報警求助，消防人員接獲報案後，很快就抵達現場。

消防人員進入羊舍後，發現蟒蛇盤據於木板上，長約4公尺、重約50多斤（25公斤），在對現場進行勘察後，2名消防員使用捕蛇工具，先控制住蟒蛇的頭部和尾部，之後再合力捕獲大蟒蛇，並將牠放進事先準備好的麻袋中，之後送往安全區域放生。

而消防員也提醒民眾，蟒蛇被列為野生保護動物，假若在自家房舍附近發現蟒蛇，千萬不要自行捕捉，以免造成危險，更不要獵殺，而是要盡快報警處理。不少網友看了蟒蛇畫面後，紛紛表示「天啊！也太大隻了吧」、「這麼大條還野放，以後會不會吃人啊」，不過也有人回應，「雖然蟒蛇很可怕，但牠們也是一條生命」。