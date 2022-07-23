天氣越來越熱，不只人類受不了，就連蜜蜂也吃不消。英國近日受熱浪侵襲，許多地區氣溫飆破攝氏40度，豈料有專家發現，熱浪使蜜蜂面臨死亡威脅，不少雄蜂疑似受不了高溫，竟出現抽搐、爆炸性射精的狀況，最終休克死亡，恐會威脅生態平衡。

根據《新聞周刊》報導，英國和歐洲地區近日高溫不斷，雄蜂不耐高溫，竟出現抽搐狀況，之後甚至是爆炸性射精，不久後就死亡，有研究發現，當溫度高過攝氏41度時，估計有一半雄蜂會在6小時內以這種方式死亡，有些較敏感的雄蜂還有可能在2、3個小時內就射精暴斃。

英屬哥倫比亞大學邁克菲博士（Alison McAfee）指出，「我們目前不知道確切原因，但雄蜂在壓力過大時，也會出現射精反應，但射精會破壞牠們的腹部，也常發生於自然交配期間，就這就為什麼雄蜂通常會在交配、射精後死去。」，蜜蜂雖會控制蜂巢的溫度，維持約攝氏35度，但熱浪讓溫度失衡，雄蜂因此死亡。

生物期刊《Communications Biology》曾指出，雄蜂對於溫度等環境影響更敏感，可能是因為雄蜂是由蜂后未受精的單倍體卵子發育而成，意味著牠們的染色體只有雌蜂的一半，導致雄蜂比較容易受外在因素影響，例如高溫或殺蟲劑等。

雖然在蜂群裡，採集花蜜的是雌性工蜂，但雄蜂在延續蜜蜂後代中，也扮演極為重要的角色，氣溫若持續升高，恐會使雄蜂大量死亡，對蜜蜂的數量造成嚴重影響，危及生物多樣性和經濟，目前不少養蜂人也在研究，如何幫助蜂巢保持涼爽，防止雄蜂大規模死亡。