古代封建社會存在不少弊端和陋習，其中「宰白鴨」乍聽之下，讓人誤以為是一道菜，但其實就是「替死鬼」，背後殘忍無比，尤其是窮困人家為了求生，就連親生子女也不放過，每年枉死的人命案，動輒數百起。

根據《搜狐網》報導，「宰白鴨」最早的陋習出現在乾隆年間的福建漳州、泉州以及廣東的潮州、惠州等沿海地區，由於當時不少富家子弟盛氣凌人、魚肉鄉民，甚至調戲良家婦女，一旦鬧上衙門，他們往往會拿錢財疏通，期盼大事化小、小事化無。

不過若是發生人命官司無法輕易收場時，這些富家子弟就會花上大筆錢財，找那些社會底層的窮苦人家幫自己頂罪，如此一來，上頭有了交代，自己又能逃過牢獄之災，在最壞的情況下，還能用金錢換自己一命，讓窮人家的小孩替自己受罰，雙方各取所需。

這樣的畸形現象被人們稱為「殺死白鴨子」，一直到道光年間，包括廣西、江西、湖南、浙江等地也相繼出現「宰白鴨」的事件，且每年因此枉死的人命案就有數百起。

根據《清實錄》記載，道光皇帝在審閱宰白鴨相關案件時，曾拍案而起，火冒三丈的痛斥這種不法行為，下令各地方官員杜絕此類非法事件不斷上演，但因為這類冤案都是地方上有錢有權的富貴人家收買窮人頂罪替死，許多昏庸的官吏不知實情，或是不願意細究，草草定案而造成；但更多的是貪官汙吏被收買勾結而故意錯判。

宰白鴨一事中，有錢人家和貧窮父母的關係，就如同周瑜打黃蓋一樣，一個願打一個願挨，有些喪心病狂的父母不僅坐視不管，還將親生子女主動推向深淵，即便旁人心知肚明，但只要「犯人」對犯行供認不諱、簽字畫押，卻也愛莫能助。