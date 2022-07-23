英國一名年僅22歲的實習空姐露西（Lucy Jones）今年3月時腹痛難耐，急著衝進廁所準備解放，沒想到卻聽到怪聲，低頭一看發現下體突然伸出2隻嬰兒小腳，這才驚覺自己竟然懷孕分娩了。

根據《紐約郵報》報導，家住英國布里斯托爾（Bristol）的露西，今年3月陸續出現不明原因的腹部悶痛，但因為一直都有經痛的問題，平時也有服用避孕藥的習慣，且這段期間持續有月經報到，所以並沒有放在心上。

直到某天深夜，她突然感覺到背部和腹部疼痛，原以為生理期快來了，沒想到隔天因為腹痛，衝去廁所準備解便時，突然聽到怪聲，低頭一看竟然看見下體伸出2隻嬰兒小腳，嚇得她放聲尖叫，立刻用毛巾將孩子包起來放置在水槽，並致電給父母和救護車求救。

露西表示，在此之前，她每周工作70個小時，腹部幾乎沒有隆起，期間也經常流連酒吧或是前往健身房，甚至在孩子出生前幾周還通過了「適合飛行」的檢查，且2次驗孕結果均是陰性，沒想到分娩前一天的背痛和胃痙攣其實是正在經歷宮縮，自己卻渾然不覺。

如今露西的女兒露比（Ruby）已經4個月大，她坦言，雖然孩子的出生讓她措手不及，但在震驚之餘也逐漸接受升格人母的新身分，並試著讓生活逐漸回歸正常，不過她也自嘲，「希望不會再有什麼意外，就像我爸說的，如果未來還有更多孩子，麻煩至少提前9個月通知」。