古代建築多用木頭所建，反觀西方則是使用石頭，不過木頭比石頭更不易保存，因此15世紀前的木構建築，保存下來的數量很少，另外也可發現，西方不少建築一建就是百年，但中國古代卻少有造百年的建築物，主要是和中西文化差異、建材便於施工有關。

根據《梨視頻》報導，古代中國的建築物多為木製，損壞速度也較快，因此現今幾乎看不到秦漢時期的古建築，另外，古代建築保護意識也較薄弱，又經常發生戰亂，因此建物更不容易保存，例如項羽火燒阿房宮、安史叛軍燒長安，現存最古老的木結構建築，則是建於公元782年的唐朝山西五台山南禪寺。

值得注意的是，木頭建材雖無法保存，但古人卻很喜歡用，有一說是古時缺石頭，建築學家劉致平在《中國建築類型及結構》書中提到，中原地區雖多石材，但品質並不適合用來做建材，但「萬里長城」就是使用石頭所建，此說法不被認同，另一說則是「缺技術」，但始建於隋朝的單孔敞肩坦弧石拱橋「趙州橋」，該建橋技術直到19世紀歐洲才出現，且古代佛塔及皇帝陵寢也都是使用石頭，技術不佳也不太可能。

古人喜歡用木頭做為建材，主要是受文化影響，建築專家李允鉌在《華夏意匠》提到，古代中國人從未想將建築物當成紀念物，而西方則相反，由於他們想表達對神的虔誠，因此想方設法修建出能夠永存的建築，例如古埃及的金字塔、神廟與教堂，像是羅馬聖彼得大教堂就建了100年，巴黎聖母院則建了160年。

另外，木結構施工較便利，所以就成為古時的建材首選，使古時建房速度也很快，例如隋朝宇文愷僅用1年就建造出大興城，北京紫禁城從明成祖永樂四年（1406年）開始建設，於永樂十八年（1420年）建成，花了14年的時間，不過皇帝對於死後世界非常重視，因此陵寢大多都是使用石頭建材，而且一造就是好幾十年，有些皇帝甚至是即位後，就開始建造自己的陵寢。