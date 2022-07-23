美國一名母親日前與人家參加海釣比賽，豈料她的運氣並不佳，一直沒有釣到魚，打算開船前往另一處海域，沒想到突然出現一條雪花鴨嘴燕魟，直接跳進船裡，甚至還在船上生產，一行人嚇得趕緊靠岸求助，可惜產下的4隻寶寶都不幸喪命。

根據《每日郵報》報導，34歲瓊斯（April Jones）日前與家人參加海釣活動，開船至阿拉巴馬州多芬島附近海域垂釣，但她卻遲遲未釣到魚，因此收拾東西，準備開船往另一片海域，豈料正要離開時，海面竟濺起水花，一條巨魚跳到船上，把所有人都嚇傻。

仔細一看才發現，這條巨魚是「雪花鴨嘴燕魟」（Spotted eagle ray），又名納氏鷂鱝，重達181公斤、長約2.1公尺，由於牠的體重非常重，導致漁船不堪負荷，海水甚至開始從外側湧入，令人驚訝的是，雪花鴨嘴燕魟還在船上生下4隻寶寶，瓊斯與家人無法將魚推回海裡，因此趕緊開回岸邊求助。

多芬島海洋實驗室館長布萊恩（Brian Jones）提到，當野生動物感受到威脅時會提前生產，這種狀況並不少見，「這無疑是一種適應，使父母有更好的機會產後代，並在群體中延續牠們的基因」，4隻寶寶因提早出生，因此全數死亡，牠們將保存於實驗室，用於教育用途，雖然雪花鴨嘴燕魟並非瀕危物種，但目前也面臨環境威脅。