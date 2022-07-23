結婚不只是兩個人的事，背後還牽涉到兩個家庭的價值觀和處事方式，若是雙方不合拍，難免會對婚姻有巨大的影響。大陸江蘇就傳出有一對新人即將步入禮堂，不過新娘卻在婚禮前夕親眼目睹未來的婆婆，竟然在幫自己的兒子搓澡，讓她崩潰退婚，男方親友得知後則錯愕表示「結婚的房子都買好了」。

綜合陸媒報導，江蘇省宿遷市一對新人正緊鑼密鼓的準備婚禮事宜，沒想到婚禮前夕，新娘竟然看到準婆婆與自己的未婚夫一起踏進浴室，主動幫隔天要結婚的兒子搓澡，這讓新娘相當錯愕，認為未婚夫都已經是成年人了竟然還讓媽媽幫他洗澡，荒唐行徑讓她瞬間打消結婚的念頭。

新娘表示，未婚夫這麼依賴媽媽的行為，實在「太噁心！」加上母子關係如此親密，擔憂對方其實是個不折不扣的媽寶，所以讓目擊到母子搓澡的她立刻決定退婚不嫁了。

而面對新娘在婚禮前夕無預警宣布悔婚，這讓已經做好一切婚禮準備的男方家人無法接受，錯愕直呼「連結婚的房子都買好了」。至於準婆婆更是難過不已，沒想到自己幫兒子搓澡的舉動直接毀了寶貝兒子的婚姻大事。