Video: sinkhole opens at swimming pool in Karmei Yosef, Israel pic.twitter.com/2ylMlNISp2 — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) July 21, 2022

以色列一間公司近日在一處私人泳池舉辦派對，沒想到期間泳池底部突然凹陷出現巨大天坑，導致泳池內的2名男子被漩渦捲入，最終釀成1死1傷的慘劇。

綜合外媒報導，本月21日下午2時許，以色列中部小鎮Karmei Yosef，有一間公司正在別墅泳池舉行派對，當時現場約有50人參加，不料期間泳池底部突然出現巨大天坑，導致泳池內的水和漂浮玩具瞬間被漩渦吸進坑洞，其中2名男子也消失在眾人視野之中。

根據目擊者指出，事發當下，有6人在泳池內戲水，起初現場民眾看見漩渦時並不以為意，以為是活動的噱頭，直到目睹泳池底部出現巨大天坑後才倉皇逃生，過程中有2名男子被捲進漩渦後消失無蹤，其中1人及時逃回岸上，只有頭部和四肢輕傷。

救難人員獲報後緊急趕抵現場，並花了4小時進行搶救，最終透過Go-Pro攝影機在地下15公尺深的洞穴中找到32歲男子基米（Klil Kimhi）的遺體，全案尚待進一步釐清。