宋朝時有一名提刑官，雖然貴於朝廷命官，但卻經常親自辦案驗屍，甚至將驗屍結果寫成書，而他的書籍更被譽爲世界上最早的法醫學專著，貢獻可說是非常大，但在史料上卻鮮少有他的記載，主要是因為古時並不重視法醫科學，而且史料多記載官員的政績。

根據《梨視頻》報導，南宋提刑官宋慈勤政愛民，在官場20年多裡，先後出任廣東、江西、廣西、湖南四處刑事長官，他不僅負責判決訟案，而且非常熱愛科學的他，還會親自驗屍，甚至將自己辦案的經歷寫成冊《洗冤集錄》，此書被封為世界歷史上第一本以死亡方式系統編輯的法醫學著作。

《洗冤集錄》裡面寫了各種死法與死亡特徵，例如病死、上吊、馬踏死、針灸死、酒食醉飽死及男子作過死等，另外，他在書中也特別提醒，檢驗過程中要注意辨別自殺與他殺，例如燒焦屍體嘴裡沒有煙灰，表示他是先被人殺死後再焚燒，而被人勒斃的死者，脖子上會有繩索交叉的痕跡，與自殺不同。

宋慈不僅會驗屍還會驗骨，他使用紅油紙傘過濾陽光中的直射光，讓傷口更清晰的呈現在屍骨表面，在現代法醫學上，紫外線照射驗骨傷就是用這個原理，不過這本擁有700年歷史的古書，還是有寫錯的內容，例如滴水認親、人體是宇宙的縮影等。

而且在正史中，對宋慈的記載非常少，主要是古代不重視法醫科學，這也使日後數百年裡，古代中國的法醫科學越來越退步，而且古代文獻中，主要都是記載官員的政績，這才使宋慈默默無名，直到清同治六年，荷蘭人將《洗冤集錄》翻譯成荷蘭文，傳入西方，日後該書在歐洲法醫界也造成定影響。