巴西一名男子買了一台要價1300美金（約新台幣3.8萬）無人機，並帶到河邊試飛，未料拍攝到一半竟遭短吻鱷攻擊，牠從河面躍起近2公尺高，一口吞下無人機還將其咬碎，整個過程快速到男子根本無法反應，只能眼睜睜看著昂貴的無人機被鱷魚吞下肚。

根據《每日郵報》報導，47歲的盧西亞諾在2020年買了一台要價1300美金的無人機，原本想記錄和朋友的釣魚之旅，卻因為他確診而延後，直到今年7月15日，盧西亞諾才終於和朋友到托坎廷斯州（Tocantins）的爪哇河（Javaés River）試飛無人機。

從影片中可以看到，無人機飛在河面上空拍攝，幾秒後鏡頭就捕捉到一隻短吻鱷，牠正緊盯著無人機看，接著瞬間跳起，將無人機咬入口中，之後便躲入水裡，影片也隨之終止。由於事情發生得太過快速，盧西亞諾還來不及反應，就聽到無人機在鱷魚口中被咬碎的聲音，「牠攻擊的速度非常快，令人難以置信，牠跳了將近2公尺高，我完全反應不過來」。

事後盧西亞諾和朋友雖然有追上這隻鱷魚，但由於無人機仍在牠的口中，而且早就已經碎裂，實在無法把無人機取回，2人只好打消念頭；儘管如此，盧西亞諾並沒有太傷心，這件事反而激起了他對短吻鱷的好奇，之後還打算再買一台無人機，以追蹤觀察其他的鱷魚。