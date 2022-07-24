英國倫敦一名61歲獨居婦人今年2月被發現陳屍在公寓住宅內，且遺體早就化作一具白骨，最後透過牙科鑑定才確認其身分，但難以查明背後死因。警方調查指出，婦人可能在2年多前就去世，不過這段時間房東卻一直有收到房租，以至於沒能儘早發現憾事發生。

綜合外媒報導，61歲的希拉（Sheila Seleonae）今年2月被警方發現陳屍於公寓住宅地板，且已經成為一具白骨。從婦人浴室的髒衣服、各式藥物和網路搜尋紀錄顯示，她生前疾病纏身，健康狀況不佳；最後警方查看她的冰箱和最後房租的繳納日期，推測婦人早在2019年8月便已經去世。

倫敦皮博迪（Peabody）住房協會同樣證實，希拉自2019年8月便開始拖欠房租，公寓的天然氣也早已被切斷供應，不過協會這段期間並沒有試圖聯繫對方，就逕自申請從她的社會福利金中扣除房租，2020年3月獲准後，依舊持續按月向早已去世的希拉收取租金。

更離譜的是，希拉的鄰居因為擔心其安危，2020年就曾數度報警，指出希拉彷彿人間蒸發，失蹤已久，但警方以沒有足夠的理由強行進入希拉的住處，搪塞鄰居，甚至謊稱希拉「安全無恙」。

助理驗屍官莫里斯（Julian Morris）表示，塞勒歐奈去世了2年多才被發現，「這種事在2022年很難理解。」並且因為屍體已經化作白骨，難以查明背後死因，在沒有證據的情況下，所以無法得出自然死亡的結論，直言社會安全網出了嚴重的問題。