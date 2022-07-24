英國一名男子好心收留一名烏克蘭女難民，未料2人在短短10天內墜入愛河，托尼甚至為了和對方私奔，拋棄結婚10年的妻子與2名女兒；不過如今男子也付出代價，不但失業、瀕臨破產，小三的眼睛也因為感染而失明，需要人24小時的照顧。

Father who walked out on his partner and children for a Ukrainian refugee reveals he is broke after losing work over their affair https://t.co/Df3G5G5L05 — DAILY POST (@TheKenyanPost) July 19, 2022

根據《每日郵報》報導，29歲的托尼（Tony Garnett）在今年5月份，收留了來自烏克蘭的22歲難民索菲亞（Sofiia Karkadym），然而2人才相識10天就擦出愛火，托尼甚至為了索菲亞拋棄結婚10年的妻子蘿娜（Lorna）和2名女兒，事件曝光並被媒體廣泛報導後，引起各界譁然。

托尼透露，自己原本在經營保全公司，但自從他和索菲亞私奔的新聞曝光後，許多雇主陸續和他解約，導致現在必須面對失業與破產的危機，信用卡也早已被刷爆，目前只能靠家人接濟生活，讓他哀怨不已，「我從一周可以賺進2千英鎊（約新台幣7萬元）的成功人士，瞬間變得一無所有」，他也抱怨自己不是公眾人物，媒體卻一直大肆報導他的私事，害他很難再找新工作。

不過托尼並不為自己的行為感到後悔，事實上本月初他才因為私訊羞辱蘿娜，而被法院下令禁止與妻女有任何聯絡，然而禁令裁示過沒多久，托尼就在YouTube上傳一首名為《Ukraine to UK Rain》的饒舌歌曲，歌詞中暗諷前任是個「雙面人」，引發蘿娜不滿，但托尼辯稱前任可能代表任何舊愛，他也和律師討論過，若蘿娜有任何意見，都只是她自己對號入座。

至於搶走人夫的索菲亞也不好過，托尼指出，目前他們2人除了經濟出狀況以外，還要面對索菲亞的健康問題，她的眼部因感染導致部分失明，需要托尼一整天在旁邊照顧、張羅生活起居。