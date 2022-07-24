大陸湖北一處風景區日前發生一起駭人的墜谷意外，一名10歲男童和家人相偕走懸空吊橋時，不慎從橋上的空隙墜落，在他身後的爸爸起初緊緊抓住兒子，無奈最終拉不起，只能眼睜睜看著兒子從高處墜落，頓時不斷捶打橋面，自責的崩潰痛哭。

綜合陸媒報導，湖北恩施地心谷景區22日發生一起遊客墜谷事件，一名來自上海的10歲潘姓男童和家人一起體驗園區內的懸空吊橋，由於橋面上的空隙較大，所有遊客都必須穿戴防護措施，只是過程中，男童不知為何突然踩空，身上的防護措施卻沒發揮作用，儘管身後的爸爸死命緊抓住兒子，但男童還是從防護措施中鬆脫，整個人伴隨尖叫聲迅速墜落谷底。

男童爸爸手上抓起的僅剩兒子的上衣，現場遊客目睹這驚險一幕全嚇壞了，男童爸爸當下更是自責不已，不斷捶打懸空橋木板，崩潰痛哭，揪心畫面讓旁人一陣鼻酸。

事故發生後，風景區人員第一時間將男童送往恩施州中心醫院救治，經診治男童腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，所幸治療後暫無生命危險。

目前這座名為「步步驚心」的懸空吊橋已經被官方勒令暫停營運，相關部門也將對風景區進行全面性的安全檢查，防止憾事再度發生，至於事故原因仍在調查當中。