古代封建社會中，女性社會地位低下，家裡的事情基本上都是男性做主，皇室之中更是以皇帝為尊，就連皇后都得小心翼翼，深怕一不小心就惹皇帝不開心。然而有趣的是，古代也有「妻管嚴」存在，其中一人就是隋朝的開國皇帝楊堅，他竟被皇后氣到當場離家出走，後來經過大臣勸阻才終於返家和好。

根據陸媒報導，《隋書》中記載，文獻皇后獨孤伽羅在結婚之初，就要求楊堅不能納妾，並立下誓言「絕不跟第二個女人生孩子」，夫妻倆在婚後感情也十分融洽，每天都會一起飲食起居，而楊堅的10個孩子也果真全是獨孤伽羅所生。然而到了晚年，楊堅想找1、2個美人來調解生活，於是看上了官員尉遲迥的孫女尉遲氏，並在不久後寵幸她。

這件事傳到獨孤伽羅的耳裡後，她非常憤怒，於是趁著楊堅上朝時，將尉遲氏殺害，楊堅得知消息也同樣生氣，覺得自己身為皇帝的威嚴受到打擊，但卻無處可發洩，只好騎著馬離家出走，大臣們見狀十分擔憂，於是跟在皇帝身後，楊堅感嘆道：「吾貴為天子，而不得自由！」，經過大臣的一番勸戒，楊堅才重返皇宮與皇后重修舊好。

然而過沒幾年，獨孤伽羅就一病不起，最終不幸離世。楊堅雖然流連於美人之間，想要忘卻煩惱，但始終沉浸在失去皇后的痛苦中，才短短1年多就跟著病倒，臨終前還對官員說，「我的喪禮你們就看著辦吧，説這些有什麼用，我實在忘不了皇后，如果靈魂真有知覺，一定要讓我們夫妻在地下團聚。」