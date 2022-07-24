古代封建社會，若想要稱王，勢必要發動戰爭，隋末唐初之時，就有一位名叫朱粲的縣級官吏，聚集十萬之眾造反，到處燒殺擄掠。不過最讓人髮指的是，因為缺少軍糧，朱粲竟然將如意算盤打到百姓頭上，旗下大軍所到之處皆以人肉為食，尤其是將婦人小孩視為首要目標，殘忍至極的人吃人行徑，以至於遭秦王李世民所擒後，被百姓用石頭砸成肉餅。

根據《搜狐網》報導，朱粲是隋代的縣級官吏，跟著隋軍征討途中叛變，並且聚集十萬之眾造反，雖然之後被唐山南招慰使馬元規打敗，但不久又東山再起，朱粲的軍隊甚至達到二十萬人之多，由於糧食短缺，為了滿足士兵的口糧問題，朱粲軍隊所到之處，當地百姓幾乎難逃死劫，全被蒸熟後當作軍糧吃下肚。

朱粲甚至大言不慚的表示「食之美者，寧過於人肉乎！但令他國有人，我何所慮？」意思就是，最好吃的莫過於人肉，只要國中有人，就不必擔心軍糧問題。亂世之中，朱粲不僅被稱為食人魔王，在其統治之下，不但發生飢荒且稅賦極重，百姓更是叫苦連天，紛紛逃出領地。

即便後來糧食危機漸漸緩解，但是吃人惡習卻成為了軍中常態，朱粲還將人肉劃分了等級，其中小孩的肉為上等，女人次之，最後才是男人；至於老人的肉又乾又硬，燒煮時間必須要長一些。

而年輕的女人就叫「不羨羊」，意思是說這種人肉味道極好，勝過其他肉類；孩童的肉則統稱「和骨爛」，意指小孩骨脆肉嫩，用火一煮就肉骨爛熟。據說朱粲最喜歡的不是入口即化的和骨爛，而是不羨羊。

後來作惡多端的朱粲最終迎來惡報，在部下叛變和其餘州縣聯手圍攻的情況下，朱粲為了保命只能放棄王位，向唐朝投降，唐高祖李淵封朱粲為楚王，並享有自治權。不過某次散騎常侍段確在席間辱罵朱粲，朱粲一怒之下將其烹殺，便又改投靠王世充，無奈後來王世充兵敗，開城投降，朱粲也順勢落入秦王李世民手中，且被斬殺於洛水。然而當地百姓對朱粲深惡痛絕，行刑當日紛紛用石頭磚瓦將他的屍身砸成肉餅，片刻之間瓦石堆積如墳。