美國一間動物園替喪偶母獅尋找相親對象，未料雙方才見面不到幾分鐘就發生衝突，母獅遭公獅狠咬攻擊，雖然園方在事發當下緊急介入，將2隻獅子分開，但母獅仍傷重不治，在當天下午不幸喪命。

美國伯明罕動物園（The Birmingham Zoo）的母獅阿基里（Akili）出生於2005年，在2007年來到園內，和公獅寬札（Kwanza）一起生活，並於2011年生下5隻小獅子。不過寬札在去年過世，園方積極替阿基里尋找第二春，透過獅子保育組織SSP，讓牠認識今年4月新入園的公獅喬許（Josh）。

然而雙方才見面短短幾分鐘，喬許就把阿基里咬成重傷，雖然衝突發生的時候，園方有緊急介入、將2隻獅子分開，但阿基里的傷勢過於嚴重，當天下午仍不幸喪命，突如其來的噩耗讓工作人員都難過不已。

伯明罕動物園園長表示，介紹動物認識彼此的行為，本來就是有風險的，因為野生動物的行為難以預測且無法控制；至於該如何處置闖禍的喬許？園方表示會讓牠繼續待在伯明罕動物園，給予良好的照顧，並和SSP討論下一步，希望能給予牠適當的社交環境。