古代封建社會，女子將貞潔看得比性命還重要，出嫁後必須恪守婦道，即便是在皇家也一樣如此。不過清朝道光皇帝的第4個女兒壽安公主，丈夫在前線打仗已經一年多沒回過家，但她卻傳出懷有身孕，這讓身為父親的道光相當生氣，認為她道德敗壞，有辱皇家顏面，一心想將其處死，不料駙馬得知消息後卻興奮極了，還認定公主附中的胎兒是自己的骨肉，讓道光一頭霧水。

根據《搜狐網》報導，壽安公主從小聰明伶俐，備受道光寵愛，一到16歲適婚年齡時，道光便千挑萬選，將她許配給一名來自蒙古的郡王德穆楚克，由於對方驍勇善戰且年輕有為，十分受到道光賞識，只不過受限於皇家的規矩，夫妻兩人很少機會能見上一面，後來前線戰事吃緊，德穆楚克一去就是一年多，兩人長時間沒見面，但是公主卻懷孕了。

道光知道後怒火中燒，認為公主不僅對不起駙馬爺，還讓皇家顏面丟盡，氣得下旨欲將其賜死。而遠在邊關的德穆楚克知道這個消息後，立刻快馬加鞭趕回來，並向道光表示孩子確實是他的骨肉，讓道光聽了一頭霧水。

原來是公主思夫心切，偷偷跑去前線找駙馬，而她腹中的胎兒就是這時懷上的，道光得知真相後，眼看公主懷著身孕，於是不再追究私自出宮的罪，但礙於皇家顏面，便對外宣稱這一年間曾暗中召見駙馬回家一趟，只是因為軍務繁忙沒有多做停留又趕至前線。