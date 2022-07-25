Dia pikir dia mc anime apa ya? pic.twitter.com/W88x0yfvGa — Mas Adem (@ndagels) July 17, 2022

網路直播競爭激烈，許多網紅絞盡腦汁想話題創造點閱率，有些為了想紅更是無所不用其極，印尼一名少年經常藉由拍攝危險影片來吸引粉絲注意，不料近日在西爪哇省拍攝肉身攔截砂石車的影片時，砂石車司機因為煞車不及，當場將少年輾斃。

據《BUZZKINI》報導，近年來網路上經常出現「挑戰影片」，不過也有人因為玩得太過火，賠上小命。近日就有一段影片，自7月17日起開始在社交平台上不斷瘋傳，畫面中可見，一名少年當時在路邊等待目標出現，同伴則在遠處拍攝，正當一輛砂石車駛來時，少年看準時機衝到砂石車前方，試圖以肉身攔截。

因為事發突然，砂石車司機雖然立刻踩煞車，但仍煞車不及，直接將少年撞倒輾壓，當下少年疑似還有意識，不過事後仍因傷重不幸身亡。影片曝光後不到10天已累積逾185萬人觀看，網友們紛紛留言驚呼「轉生異世界了」、「之前有一個當場輾爆，這智商真慘」、「司機真的有夠衰」。

事實上，這已經不是印尼第一起因為拍攝攔車挑戰影片而造成喪命的事件，去年6月有一群青少年在萬丹省攔截貨車，同樣有人被當場撞死。