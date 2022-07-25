美國佛羅里達州的邁阿密是度假勝地，也是不錯的居住地，但因為鄰近艾佛格雷茲沼澤，時常有鱷魚、蛇、蜥蜴跑到人們的日常生活環境，讓當地人困擾不已，於是邁阿密戴德郡消防局成立了「毒液一隊」，保護民眾不受危險動物侵害。他們曾在一年內接獲100多通蟒蛇通報，還得面對食魚蝮、雙領蜥等有毒的兇猛動物。

(影片來源/YouTube/動物星球頻道)

動物星球頻道的節目《沼澤毒害剋星》指出，據估計艾佛格雷茲沼澤有數萬條蟒蛇，牠們會從沼澤爬到郊區，導致當地人心惶惶，家長都不敢讓孩子們在住家庭院玩耍，每次出門都要注意是否有不速之客，就連待在家裡也不能安心，隨時都可能有毒蛇闖入。

「毒液一隊」在1998年成立，他們曾在一年內接獲100多通蟒蛇通報，每次出任務都危機重重，有被野生動物攻擊的可能，像是在首集節目中，「毒液一隊」就必須找出一條隱身在草叢中的大蟒蛇，還得小心不被牠埋伏攻擊，所幸最後發現這條長約14呎（約4.2公尺）、重約80磅（約36.2公斤）的蟒蛇，要4、5個人合力才能抓住牠，小組成員透露，這種大蛇不常見，雖然沒有毒液，但很擅長把獵物絞死。

然而這些兇猛的動物是如何到邁阿密的？背後的原因眾說紛紜，有人認為是寵物交易商帶進來的，如果遇到不負責任的飼主，將這些外來動物棄養，就可能釀成大禍；而「毒液一隊」的成員則認為，邁阿密的蟒蛇潮可能是「安德魯颶風」造成，1992年史上最猛烈的颶風衝擊南佛羅里達，當地一個養了數百條蟒蛇的溫室被吹垮，導致蟒蛇四處逃竄、在野外生存。