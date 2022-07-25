英國一支自認不信邪的幽靈獵人團隊「PENGEGERS PARANORMAL PANSY’S」去年12月前往西南部的一座鬧鬼教堂探險，不料竟然遇到許多難以解釋的現象，事後還發現一名白臉女鬼站在窗邊對著他們露出詭異微笑，超毛景象嚇壞眾人。

綜合外媒報導，一支由3人組成的幽靈團隊，去年12月前往康瓦爾郡（Cornwall）的聖戴教堂（Saint Day）進行探險，意外拍到了女鬼身影。成員之一的厄爾坦言，團隊所有人都是「懷疑論者」，也正為如此，興起了現場直播的念頭，想要親身一探究竟。

沒想到抵達鬧鬼教堂後，厄爾就向直播觀眾表示，感覺到奇怪的「抽離感」，隱隱約約看見窗口有一個女孩的輪廓，就連觀看直播的網友也說是個女孩的身影。厄爾透露，當他們看到女孩時，當下感到有些動搖，因為不信邪的他們沒想到真的會在教堂看見鬼影。

幽靈獵人團隊在英國聖戴教堂發現一名白臉女鬼的身影。（圖片翻攝自Facebook／PENGEGERS PARANORMAL PANSY’S）

於此同時，另一支同樣由3人組成的幽靈團隊也前往了彭林鎮（Penryn）的聖格魯維亞教堂（Saint Gluvias）探險，成員之一的坎迪斯（Candice）表示，當地傳出有人在海上喪命後，回來敲響教堂的鐘聲，搞得人心惶惶，他們便前去一探究竟。

沒想到幾個月之後，回頭檢視當時所拍下的照片，卻看見一張奇怪的臉，雖然畫面模糊，但可以肯定是一個女人的身影。坎迪斯回憶當時探險的情況，還餘悸猶存表示，「其實我們有聽到一些竊竊私語和腳步聲，有一種被跟蹤的感覺」。