印度北方邦菲羅扎巴德縣（Firozabad）日前發生一起車禍事故，一名懷胎8個月的孕婦與丈夫騎車雙載出門，不慎與一輛大卡車相撞，導致孕婦當場身亡，不過腹中的女嬰竟然從破裂的子宮中出生，讓醫師看了震驚直呼奇蹟。

綜合外媒報導，來自亞格拉（Agra）的26歲孕婦卡米妮（Kamini），20日與丈夫拉穆（Ramu）騎車前往父母家，不料路途中一輛大卡車突然高速朝他們駛來，騎車的拉穆雖然試圖閃避，但是後座的卡米妮因為失去重心摔倒在地，最後不幸被卡車撞上，全身遭到輾壓骨折，並且當場身亡，拉穆也因此受傷送醫，至於肇事的大卡車司機則迅速逃離現場。

根據目擊者指出，事發當時，遭到大卡車高速撞擊輾壓的卡米妮倒在地上奄奄一息，不料臨死前，腹中懷胎8個月的嬰兒竟然從她破碎的子宮中出生，眼前景象讓人不可置信。

對此，醫生吉普塔（LK Gupta）表示，在卡米妮全身幾乎都被壓碎的情況下，「孩子能夠活下來可說是天大的奇蹟」，目前女嬰已經完全脫離險境，不過因為早產，所以體重略有不足；此外，女嬰的臍帶也因為意外而受了輕傷，但情況沒有大礙。至於肇事大卡車司機，警方目前正在調閱監視器畫面，循線追捕當中。