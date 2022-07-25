現代人習以為常的稱呼，在古代其實有不一樣的意思，像是「爺」在現代有祖父的涵義，但它其實是個外來語，最早是鮮卑族人稱呼父親的詞彙，而古代對於手足的稱呼也略有不同，通常只會使用單字「哥」、「姐」等，若疊字使用「哥哥」、「姐姐」，背後的意涵可能就沒這麼簡單了。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，「稱謂」其實反映著一個時代的變化、體現一個時代的文化與禮儀，有什麼樣的社會背景，就會衍生出什麼樣的稱謂體系，像是華人社會自古以來就非常重視家庭倫理關係，因此親屬之間的稱謂就變得十分嚴密且複雜，以男性為例，有叔叔、伯伯、舅舅等稱呼，但在英語系國家，一個「Uncle」就能將其概括，顯示出兩者之間的差異。

但爸爸、媽媽幾乎是全世界通用，其源自於人類的原始發音，不論種族或國家的所有初生嬰兒，首先學會的詞彙通常都會是媽媽和爸爸，華人社會也不例外，但這種稱呼只用於口語，在文書上一般會將父親寫作「大人」、「翁」、「家翁」等，「爺」字在最開始也是指父親，而不是祖父，它是魏晉時期受鮮卑語影響而來的漢語，並且一直到明代含意都很模糊，可以指父親也可以指祖父；而母親也可以叫「大人」，或者以「娘」稱呼，但「娘」字在唐代不僅母親可以用，所有的女子都可以叫作娘。

至於古代的姊姊也稱作「姐」或「姊（音同紫）」、「阿姊」以及「女兄」，妹妹則叫作「妹」、「女弟」，有時候為了方便還會將女字省略，直接稱呼為「兄」、「弟」；另外稱呼兄長的「哥」其實也來自於鮮卑語，應該從魏晉南北朝時期才出現在漢語中。

于賡哲提醒，現代人經常說「哥哥」、「姐姐」等疊字稱呼，聽起來非常親近可愛，不過這幾個詞彙在唐代雖然存在，卻和現代的意思有很大差異，通常疊字使用都是在特殊場合，像是五代詞人孫光憲的《浣溪沙》，「醉後愛稱嬌姐姐，夜來留得好哥哥，不知情事久長麼」，以及白居易弟弟白行簡的《天地陰陽交歡大樂賦》，「姐姐哥哥，交相惹諾」，內容都是在描述男女交歡之事，因此絕對不能隨便亂使用。