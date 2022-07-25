印度一名5歲女童在廢棄房子和朋友玩躲貓貓時，慘遭毒蛇狠咬，儘管父親急忙將她送醫急救，最終仍不幸中毒身亡，對於女兒過世的消息，父親悲傷不已，回到家後立刻找來捕蛇人，希望抓出藏在家裡的「殺女兇手」，沒想到最後竟抓出多達40條毒蛇，讓這名父親和其家人、鄰居都驚嚇不已。

根據印度媒體報導，這起事件發生在卡蒂哈爾縣（Katihar）比朱里亞村（Bijuria village），5歲女童塔瑪娜（Tamanna）21日和朋友在廢棄房子玩躲貓貓，結果被毒蛇咬傷，父親阿夫塔布（Mohammed Aftab）發現後，急忙帶女兒到縣立醫院急救，但最後塔瑪娜還是不幸中毒身亡。

阿夫塔布悲痛欲絕，回家後立刻找來捕蛇人，想抓住藏在廢棄房子裡的「殺女兇手」，沒想到捕蛇人竟抓出多達40條毒蛇，其中大部分都是新生小蛇，只有幾條是大蛇；阿夫塔布和家人見狀都嚇壞了，附近的鄰居得知消息也趕到現場圍觀，大家看到這麼多蛇也都震撼不已，最終這40條蛇被交給當地林業部門。

今年5月印度穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一名租客也在家中發現蛇的蹤跡，急忙通知房東，並請捕蛇人前來幫忙處理，沒想到捕蛇人竟在浴室地板下找到「蛇窩」，不但有60條小蛇四處亂竄，還有75顆已經孵化的蛇蛋，讓租客擔心不已，剩下的15條蛇到底去了哪裡。不過幸運的是，這些蛇並沒有毒性，捕蛇人也將捕捉到的小蛇，全部放生到附近的森林中。