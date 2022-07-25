眾所皆知，在諸葛亮北伐病逝後，蜀國的國力就此衰敗，而司馬家更是篡權奪位，滅了三國、統一中原。不過外界不解，歷史上被滅國的輸家，都難逃殺身之禍，為何劉禪阿斗投降時，司馬昭卻饒他不死？背後原因跟阿斗門前牌匾上所題的3個字大有關係。

根據《搜狐網》報導，據說阿斗投降司馬昭時，並不能讓司馬昭放心，幾次想要殺了阿斗。最知名的莫過於阿斗與司馬昭兩人之間的談話，司馬昭席間試探阿斗，問他「你覺得我這魏國怎麼樣呢，好不好玩？」劉禪則笑回，「此間樂，不思蜀。」司馬昭聽了以後非常高興，暫時打消了取他性命的念頭，後來甚至衍生出了「樂不思蜀」這句成語。但也有人將此解讀成，阿斗並非無能，而是為了明哲保身。

不過阿斗真的如他自己所說的樂不思蜀嗎？據記載，阿斗在被押到洛陽之後，司馬昭就將他與妃子和隨從們安置在山上，並命人修建了一座占地百畝的城寨，名義上是作為阿斗的府邸，圍牆卻有3、4公尺高，說穿了其實是將劉禪軟禁在此，防止他跟外界聯繫，顯見司馬昭對阿斗仍放心不下。

直到有一次司馬昭路過這裡，看見阿斗在門前的牌匾上題了「中山寨」3個大字，倒過來念就是「在山中」，司馬昭這才真正打消疑心，確信阿斗是真的想歸隱田園生活，無心皇權世事。而阿斗看似窩囊，其實是大智若愚，如此才得以在疑心病超重的司馬昭手中保住了性命，並安樂的度過餘生。