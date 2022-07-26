大陸鄭州一隻忠犬的主人於2年前過世，但牠仍每天守在家門口，等待主人幫牠開門，儘管被接到其他地方照顧，牠都能突破重重困難，甚至跨越60公里的距離，重新回到家門前；近日這隻忠犬因為腎衰竭病逝，在生前動物志工特地將牠從獸醫院抱回主人家，讓牠能在熟悉的地方安詳地離開。

根據《大參考》報導，鄭州忠犬「豆豆」自從男主人在2年前過世後，就一直風雨無阻地守在家門口，有時還會一邊發出可憐的嗚咽聲，一邊用前爪抓門，希望男主人可以來幫自己開門，男主人的子女看了都相當不捨，曾把豆豆接回家中住，但令人不可置信的是，牠居然偷偷溜出門，跑回距離60公里遠的男主人家，繼續守候在家門口。

後來動物志工趙先生救助豆豆，把牠帶回家照顧，但牠卻一次又一次地咬破窗戶，只為了跑回男主人家，等待一扇永遠也不會打開的門。趙先生透露，豆豆其實很清楚主人已經去世，但始終過不了自己心裡那一關，認為主人還在家裡，只是不願意開門，也忍不住感嘆，「牠可能一輩子心裡只裝得下一個主人」。

近日趙先生表示，豆豆因為腎衰竭過世，並分享了豆豆生前最後的畫面，只見牠無力地躺在獸醫院裡，趙先生哽咽地對牠說「豆豆，我們不看醫生了，我們回家，我帶你回家」，之後就將豆豆抱回男主人家門前，看著牠靜靜地趴在地上直到離世。