你有聽過鱷魚的叫聲嗎？美國佛羅里達州一名居民發現一隻鱷魚在住家外徘徊，於是報警求助，當捕鱷人員抵達現場，並拿出繩索打算套住牠時，鱷魚立刻就被激怒，發出像恐龍一樣的吼叫聲，還使出恐怖的「死亡翻滾」，撞倒一旁的路燈，不過最後牠還是被捕鱷人員壓制住，並帶回安置。

綜合外媒報導，佛羅里達州夏洛特縣（Charlotte County）一名居民在吉普車下發現一隻鱷魚，嚇得急忙打電話報警求助，佛州魚類及野生動物保護委員會的工作人員接獲通報後，在凌晨1點左右趕到現場，看見一隻長約3.4公尺的鱷魚，於是拿出相關裝備，展開一場「捕捉大戰」。

從影片中可以看到，一名男子試圖用套繩長桿捕捉鱷魚，這個舉動激怒了牠，立刻發出如恐龍一般的巨大嘶吼聲，被繩索套住後更拚命掙扎，在草地上使出絕招「死亡翻滾」，甚至還撞倒了一旁的路燈，不過最後還是被工作人員制伏，嘴巴纏上膠帶後，被帶回委員會安置。

影片曝光後，網友們對於鱷魚的怒吼聲都感到驚訝，紛紛留言：「我聽到牠的吼叫聲了，是我聽過最憤怒的」、「我都不知道原來鱷魚會叫！」、「這份工作也太難了，我可能上班一天就辭職了」、「鱷魚出現在佛羅里達不意外」、「這真的太恐怖了，如果居民沒發現牠，後果可能不堪設想」、「這真的不是恐龍在叫嗎？」。