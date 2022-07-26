感情中最忌諱另一半出軌，近日美國一名29歲女網紅哈珀（Augustah Hubble）分享自己的經歷，坦言為了報復渣男，她不僅在保險套中滴入辣椒油，還開大絕直接嫁給男友的爸爸，成為對方繼母。

綜合外媒報導，2014年時，21歲的哈珀與30歲的男友交往，男方對她百般呵護，兩人愛得濃情密意，直到哈珀在車上發現保險套後才驚覺不對勁，因為她與男友親密時都是吃避孕藥，很少使用保險套，因此懷疑男友出軌，氣得質問對方，但男友解釋這是在認識她之前買的，已經放了一陣子，原本就想丟掉。

不過哈珀並沒有完全相信對方的說詞，而是偷偷調查男友的通聯記錄，果然發現男友出軌，而且對象還是她的閨密。當時她壓下滿腔怒火，不動聲色的在保險套中滴入辣椒油，直到幾天後男友回家，突然抱怨健身房的沐浴乳太刺激，導致下體像火燒一樣疼痛難耐。哈珀得知後故意裝傻，還拿著含有辣椒成分的冰塊幫忙冰敷。

哈珀得意笑稱，男友一碰到冰塊就痛得大叫，立刻跑到浴室沖水，「他的生殖器看起來就像被煮熟的蝦子，紅通通的」。事後哈珀向男友攤牌，並要求分手，但男友不斷哀求原諒，讓她瞬間心軟，不料幾個月後男友又再度外遇，哈珀才終於清醒，果斷分手。

不過最讓人出乎意料的是，過程中哈珀發現男友的爸爸更吸引她，兩人便開始交往，最終還嫁給了對方，成為前男友的繼母，今年才剛過完結婚5周年紀念日。哈珀回憶這些過往，坦言這是8年前的舊事，如今自己的個性也變得更加成熟了。