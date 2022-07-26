大陸江蘇省一名49歲婦人身高190公分，加上皮膚黝黑，自認和其他女生不太相同，所以平時沉默寡言且十分自卑，沒想到近日因為身體不適，醫師檢查後發現婦人的性染色體竟然是XY型，實則為男性，這讓年近半百的她感到晴天霹靂。

綜合陸媒報導，江蘇淮安一名蔡姓婦人近日經常感到下肢乏力，便前往醫院就診，醫師檢查發現蔡女血鉀低於3.0mmol/l，屬於低鉀血症；後來蔡女又前往內分泌科做進一步檢查，發現患有先天性腎上腺皮質增生，加上身高過高、皮膚黝黑，又進行染色體及基因檢查，才赫然發現蔡女的染色體為XY型（男性），基因檢測結果為17- 羥化酶缺乏，屬於極其罕見的先天性基因突變疾病。

蔡女得知自己是男兒身之後情緒崩潰，最後經由醫療團隊身心輔導後才稍微好轉。蔡女指出，自己年過30歲還在持續長高，一直長到190公分才停，加上從來沒來過月經，自己意識到和其他女性有明顯差別，以至於相當自卑，不願和人接觸，也打消了結婚的念頭，單身至今。

內分泌科副主任柏鳳表示，17-羥化酶缺乏症為性發育異常的一種病因類型，會導致皮質醇、性激素合成通路受阻，生成減少，而鹽皮質激素合成增多。文獻上僅記載過150多例，發病率約為200萬分之一。由於家屬和基層醫院對這類疾病缺乏了解，加上蔡女症狀不典型，所以往往會被誤診。

最後院方針對蔡女的症狀，替她補充雌激素以及糖皮質激素後，血壓較之前明顯下降，低血鉀也得到改善，後續再加以治療就能恢復正常生活。