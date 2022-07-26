古代帝王為了擴張版圖、奪取資源，經常發動戰爭，在歷史劇中也很常看到攻城戰，然而「守城容易，攻城難」，若是想要拿下一座城池，就必須先克服3大難關，包含地勢、城防和兵器，如果沒有良好的決策、足夠的兵力，攻城方在戰爭中幾乎不可能拿下勝利。

首先攻城的第一大難關就是地勢，大部分的城池都建在一個不打不行、打了又容易吃虧的位置，比如唐朝的發祥地「太原城」，就是東、西、北三面環山，南邊則是太原盆地，想要進攻很容易會被發現，但卻是行軍路上必經的地方，更是重要的戰略位置，在古代還有許多類似地勢的城池，往往給進攻方帶來不小的麻煩。

至於地勢沒那麼險峻的城池，通常都具有3點特徵，第一是人口眾多，可以快速徵召大量兵力；第二是政治地位突出，可以調度周邊軍隊支援；第三則是經濟發達，能累積大量財富、糧草；3點兼具的城池包含東漢的洛陽、唐朝的長安、宋朝的開封、明清2朝的北京，而其他不是首都的城池，大多也會符合其中一點。

第二大難關為城防，城池按字面上理解，就是由城和池共同組成，其中池在外、城在內，而池就是護城河，由人工挖鑿並引水灌入，在內陸缺水地區護城河通常比較狹窄，甚至乾脆不鑿，但在水源豐富的地方，護城河的規模就相當壯觀，比如南宋的防禦重鎮「襄陽城」，在對抗元軍南下時，南宋不斷將護城河開掘、加寬，導致其平均寬度超過180公尺，最寬的地方甚至高達250公尺。

外城牆上每隔一段距離就會有一座「墩台」，又稱「馬面」。(圖/達志影像)

而城則有最外圍的「羊馬牆」，是過護城河後的第一道防線，較大一點的城還會建3、4道羊馬牆，變成「羊馬城」，上方還會有士兵不斷往下攻擊，包含弓箭、滾木、雷石等；等敵軍攻破羊馬牆才會接觸到外城牆，但戰事並沒有變得輕鬆，因為外城牆每隔一段距離就會有一座微微突出的「墩台」，以阻礙敵軍進攻、消除牆下死角。

除此之外，城牆內側還有一座「內甕城」，如果城牆外的防守壓力太大，守將就會先開城門、再落閘、後合圍，把先衝進來的敵軍關在內甕城，接著從上方以弓箭攻擊，讓他們無處可逃。

最後的第三大難關就是兵器，除了上述提及的弓箭、滾木和雷石外，古人還會在外城牆下方鋪設「鐵蒺藜」，用以防止敵軍的馬通過，類似功能的還有「陷馬坑」、「鹿角木」、「拒馬槍」等；「飛鈎」則是從城牆上拋下，勾住敵軍的鎧甲，讓他懸空成為箭靶；更殘忍的還有「狼牙拍」，上面佈滿鐵釘子，四邊還能加裝刀刃，當敵軍在爬梯子時從上方放下，給對方來個致命一擊。

基於以上3大難關，古代善戰者如非必要，就會盡量避免打攻城戰，這也是《孫子兵法‧謀攻篇》中「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法為不得已」的背後原因。