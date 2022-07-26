美國賓州一名男子熱愛爬蟲類，不但經營收留棄養寵物蛇的中途之家，還在家中飼養了幾條蟒蛇，未料日前他在清理蛇籠的時候，竟突然被其中一條紅尾蚺攻擊，脖子被緊緊纏繞導致窒息，警方到場後急忙開槍把蛇打死，才終於救出男子，但他仍在送醫過後不幸身亡。

綜合外媒報導，27歲男子森曼（Elliot Senseman）從小就很喜歡爬蟲類，10歲便開始接觸爬行動物，更在6年前成為寵物蛇中途之家，幫忙照顧、治療被飼主棄養、虐待的寵物蛇，再根據牠們的性情進行安置，同時他也在家中飼養了幾條寵物蛇。

本月20日森曼正在清理蛇籠，不知為何被18英尺（約5.5公尺）的紅尾蚺攻擊，緊緊纏繞住他的脖子，導致窒息無法呼吸，森曼的祖母見狀立刻報警求助，並遵照急救人員的指示協助森曼脫困卻無果；警方來到現場後，直接朝紅尾蚺頭部開槍，把蟒蛇打死後才終於救出森曼，但當時他已經躺在地上陷入昏迷、心跳停止。

雖然事後迅速將森曼送醫急救，但他始終昏迷不醒，並於4天後因窒息而導致的缺氧性腦損傷不幸離世。對於該起事件，賓州利哈伊河谷動物園（Lehigh Valley Zoo）的主任瓦塔拉蘿（Cher Vatalaro）表示，大多數時候這種行為都不是出於攻擊性，而是有其他狀況，比如牠們喜歡靠近溫暖的地方，所以感受到體溫後才會靠近，這是牠們的自然行為，但顯然對人類造成生命威脅。