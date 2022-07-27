飛機上有蛇！土耳其一間廉價航空的空服員日前在機上用餐時，在馬鈴薯和蔬菜之間發現了一個濕滑黏膩的不明物體，仔細一看竟是被切斷的蛇頭，讓他嚇到頓時失去胃口，事後更生氣地拍下影片PO上網抱怨，引發熱議。

(影片來源/YouTube/Gazete Duvar)

根據《INSIDER》報導，這起事件發生在土耳其太陽快運航空（Sun Express）一架由土耳其首都安拉卡（Ankara）飛往德國杜塞道夫（Düsseldorf）的航班上，本月21日一名空服員吃飛機餐時，竟在餐點中發現一個表面黏稠濕滑的蛇頭，讓他嚇一大跳，事後更氣得拍下影片，上傳到網路抱怨，引發網友熱烈討論。

從畫面中可以看到，已經吃掉一大半的餐盒，竟有一個被切斷的蛇頭隱藏其中，由於顏色和一旁的蔬菜相近，所以空服員並未在一開始就發現它的存在，一直到快把食物吃完，才看見這驚人的一幕。

太陽快運航空表示，對於這樣的餐點品質實在無法接受，之前也曾收到空服員反映，稱在餐點中發現蝸牛和黴菌，航空公司也強調，在事件調查期間，已經立即採取措施，暫停和負責飛機餐的食品供應商合作。

食品供應商Sancak Inflight Services則發表聲明回應，他們所提供的食物都經過280度高溫烹煮，餐點中不可能出現異物，認為這個看起來「異常新鮮」的蛇頭，一定是有人事後加進去的，目前已經針對這起事件展開調查。