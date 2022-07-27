大陸四川一個位於山中的神祕村莊「圍塔村」，外地人若誤闖此地，村民都會提醒，天黑時不要出門，而且山上通常都是放養雞鴨，但村裡卻都採圈養，因為雞鴨一旦野放，就容易莫名消失，據傳在明朝時，該地區原本是商業主要道路，但卻一夕變廢墟，因此吸引考察隊前往調查，才發現該村位於世界上最大的地質漏斗底部。

圍塔村位於世界最大的喀斯特漏斗中。(影片來源/YouTube/CCTV科教)

大陸節目《地理中國》介紹，位於四川雅安市蘆山縣的「圍塔村」，始建於明朝，曾是茶馬古道上繁榮的小鎮之一，但日後卻逐漸沒落，而且村裡布滿許多大小不一的坑洞，最淺的也有10多公尺深，被當地居民稱為「漩坑」，所以一旦有外地人來到此處，都會被叮囑晚上絕不要出門，也為這個村落增添神秘色彩。

而圍塔村為何布滿坑洞，吸引考察隊至此研究，翻閱古籍《蘆山縣志》及《天全縣志》發現，圍塔村曾是縣衙所在地，建於明朝初年，位於由朱元璋下令修築的茶馬驛道上，管理邛崍到嵐安一帶的茶葉運輸道路，也就是現今所說的川藏線路，在永樂年間改為太平驛道，圍塔村更是當時的商業重鎮，但詢問當地長者，沒人清楚圍塔村的歷史，因為多數人都是百年前遷居至此的湖廣兩地移民。

考察隊進一步了解，得知圍塔村屬於喀斯特地貌，因此村裡才會布滿許多坑洞，而且正好位於龍門山斷層，在古籍中發現一行文字「噴石百里，壓死居民無數」，表示在圍塔村建成不久，就發生過巨大天然災害「地震」，村裡還發現被震碎的佛塔碎片，且根據記載，公元814年唐朝至今，這一條斷裂帶上就發生過多次7級以上的地震。

考察隊分析，圍塔村的喀斯特地貌很罕見，村落位於降雨量豐富的北緯30度，因此當地水資源充沛，為當地的稻田提供水源，但受到地質影響，容易形成龐大地下水系統，在地下水長期沖刷與侵蝕下，掏空圍塔村底部的洞穴，形成蜂窩狀，這些坑洞遍布村裡，因此不熟悉地形的外地者容易掉進洞內，也因這種蜂窩結構，使圍塔村底下岩層結構極不穩定，一旦外部與內部的條件適宜，就容易造成地質活動和崩塌等災害。

對照區域地形圖後，發現圍塔村是喀斯特漏斗地形，類似於我們所使用的漏斗，因而得名，一般呈現碟狀或盆形，漏斗底部趨於平穩，大多因溶蝕塌陷所造成，在喀斯特地形很常見，但圍塔村容積約96億立方公尺，面積大到非常罕見，被稱為世界上第一大喀斯特漏斗，也是唯一有人居住的漏斗，根據資料顯示，目前該村的的地質結構穩定，居民建房時還避開容易坍塌的地段，居住在此並沒有危險。