皇室生活雖然奢華、不愁吃穿，讓人相當羨慕，事實上他們卻有身不由己的壓力，甚至年紀還小就要面對政治爭鬥，日子過得不如一般人想像那樣輕鬆。明朝第二任皇帝建文帝的次子朱文圭，從2歲開始就被朱棣幽禁，直到55年後才終於重見天日，當時他已是將近60歲的老翁，卻連牛、馬等動物都不認識。

綜合陸媒報導，建文四年（1402年），明成祖朱棣以「清君側」的名義攻克南京，結束為期3年的靖難之變，當時的建文帝和其長子朱文奎失蹤，馬皇后則自焚過世，只留下年僅2歲的朱文圭，原本朱棣也打算對他痛下毒手，但遭到身旁大臣阻擋，最後決定將朱文圭囚禁在中都鳳陽的廣安宮。

朱文圭就在裡面度過長達55年與世隔絕的生活，直到天順元年（1457年）明英宗朱祁鎮通過奪門之變復辟，由於自己之前也被軟禁過8年的時間，因此對有同樣遭遇的朱文圭起了惻隱之心，下令將他釋放出來，並命人在鳳陽為朱文圭建造房屋，讓他可以自由出入，還讓他結婚，賜予婢妾10多人以續香火，更派人前去照顧他的生活起居。

朱文圭聽聞消息後又悲又喜，感激地表示「沒有想到聖恩如此」，雖然他被釋放出來時，已經是個將近60歲的老翁，但由於一生都被囚禁，無法和外界接觸，以至於他在最開始的時候甚至連牛、馬等動物都不認識，而且原本以為他可以開始享受舒服的人生，未料不久後就過世，命運十分坎坷。