許多人在毛孩離世後，總希望能夠取得跟牠的任何連結，以延續那份不想結束的愛。有人會訂製鑰匙圈或項鍊將少許骨灰隨身帶著，有人會客製化抱枕或仿真公仔、布偶，每天看著念著抱著，就如同寶貝依然存在。但Boggie的媽咪最特別，她把Boggie生前潔牙的電動牙刷拿來自己繼續使用，藉著每天早晚刷牙手中握著的那根牙刷，重複感受Boggie的存在。

說起Boggie的媽咪，也算是疫情受害者，去年五月出國洽公，沒想到前腳剛踏出國門，就被疫情困住無法回台，活生生被迫跟寶貝狗女兒分隔兩地，怎麼也沒料到，一起生活十多年的寶貝，就在此時中風癲癇發作離世，媽咪緊急回台後，還得拜託寵物殯葬業者等她隔離結束，再讓她好好的送狗女兒最後一程。

在Boggie生病後期跟離世過程中，媽咪都只能拜託母親幫忙照顧處理。無法趕回台灣見最後一面，媽咪何其心痛，只能遠端叮嚀母親記得幫Boggie闔上眼睛、穿上衣服、戴上脖圍，穿戴整齊漂亮上路，因為媽咪要讓寶貝狗女兒知道「Boggie是寶貝，不是沒人要的孩子！」

的確，多年前要不是媽咪的收養，Boggie就真的差點成為沒人要的孩子，所以Boggie很乖，剪指甲時就算害怕，也是咬碎了牙忍著，一年多前腎臟出問題開始打皮下，一般毛孩打到後來會怕到躲起來，但Boggie抖得再厲害也不逃不反抗，在媽咪眼中，Boggie一向是個逆來順受，勉強自己迎合別人的乖寶寶。

離世溝通時，Boggie說到媽咪無微不至的照顧，是當年流落街頭時完全不敢有的奢望，所以Boggie珍惜且認命著，只要媽咪覺得對Boggie好的事，Boggie都願意乖乖配合。

生病後期，媽咪擔心著寶貝女兒的健康，但苦於滯留國外，只好每天視訊叮囑阿嬤：「房間必須保持26度，隨時看溫度計，暖氣要開，眼藥水要滴，每天一瓶羊奶，藥不能偷懶一定要整粒餵效果才好，可以磨成粉的則記得混肉泥餵，乾糧要記得加幾顆藍莓，再用食物調理機打碎....」一聽就知道，Boggie在媽咪心中早已不是寵物，而是最寶貝的女兒。

溝通時，Boggie說很感恩媽咪讓牠體會到被在乎的感覺是那麼棒，而且還把所有Boggie自認為的缺點都當優點看，怕自己聲音太難聽，Boggie平常不太敢叫，但媽咪卻誇說：「Boggie的聲音好有特色，身體最小聲音卻最大，還低沉渾厚。」

當媽咪問到：「燒給妳的房子跟傭人有收到嗎？」牠說：「不知道為什麼收到媽咪準備的傭人時，Boggie就想到阿嬤。」這孩子心疼阿嬤凡事都要符合媽咪的超高規格來照顧牠，很辛苦，在溝通時多次提到要媽咪跟阿嬤說謝謝。但當媽咪問到Boggie何時要去投胎時？膽小的Boggie又說：「我覺得媽咪還放不下，所以哪裡都還不想去，要等媽咪給我祝福，我才能信心滿滿的再出發。」

最後媽咪問牠是否還記得這支白白的牙刷：「每次媽咪拿出來，妳就很緊張的壞東西。」Boggie有點著急了：「那個壞東西媽媽不要用，我怕它欺負你。」「 Boggie用過，不舒服，怕怕。」「我嘴巴臭臭，它會有大便味，媽媽不要用啦，媽媽快點換掉。」

Boggie一邊擔心著媽咪用牠使用過的舊牙刷會生病，一邊還是好感動媽咪愛牠可以愛到這種程度。