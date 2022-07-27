隨著時代改變，刺青文化在台灣接受度越來越高，許多人將刺青視為藝術，甚至有人願意為了藝術犧牲。俄羅斯加里寧格勒一名男子，22歲時確診罹患大腸癌，儘管治療非常成功，但他的免疫系統卻變差，患上多種皮膚疾病，使他皮膚出現斑塊，為了遮蓋斑塊而刺青，沒想到一刺上癮，他甚至為了讓身體布滿紋身而割去生殖器。

綜合外媒報導，亞當（Adam Curlykale）在22歲時確診罹患大腸癌，所幸及早發現，經過數月的化療後康復，但免疫系統卻變得非常差，導致他容易患上皮膚疾病，造成多處皮膚出現斑塊，因而變得很沒有自信，還出現飲食失調問題，使他一度想自殺解脫，亞當轉念一想，便決定用刺青遮蓋皮膚，沒想到竟刺上癮。

起初亞當只刺身體，但他卻從中找回自信心，甚至將刺青刺到臉上，他表示「我知道我和別人不同，灰色是我最喜歡的顏色，這就是為何我的皮膚全是石墨色」、「我喜歡設計自己的紋身，並設下一個願景，畢竟生命非常短暫，我永遠不知道明天會發生什麼事」，由於刺青所費不貲，他還因此去學刺青，身上不少的紋身也都是他自己刺的。

亞當提到，「紋身讓我重新找回自己，而且變得更漂亮了」，除了刺在皮膚上，還也做了「眼球刺青」（eyeball tattooing），雖然許多人將他視為異類，但亞當並不在乎，為了追求刺青覆蓋率達100%，他認為生殖器上有太多皺褶，並不適合刺滿顏料，且穿衣服時下體也容易突出，因此決定至醫院割除男性生殖器還有乳頭，他的驚人故事也登上當地媒體，許多人都覺得不可思議。

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