七夕情人節即將到來，不少情侶為了表達愛意，除了買禮物送對方外，有些還會製作卡片，而古代情侶間會送什麼禮物呢？大陸作家李筱懿提到，古代物資不豐富，而且比較在乎心意，所以禮物都附有巧思，例如春秋時代出土一個洗手盤，看似只是一個普通的器皿，但它卻是當時一名太師送給妻子的禮物。

大陸作家李筱懿介紹，一提到情人送禮，不免就要說到《詩經．衛風．木瓜》中「投我以木瓜，報之以瓊琚」，表示「對方送我瓜果，我就以美玉回贈」，而詩詞中表明，此舉不只是想回報，而是希望能和對方天長地久，字裡行間充滿男女情誼，雖然古代沒有豐富的物資，但送禮絕對不馬虎，收到禮物也絕對會回送。

最值得一提的情人禮物，則是收藏於上海博物館裡的「子仲姜盤」，是春秋時代早期的青銅洗手盤，直徑45公分、重達12.4公斤，一般來說，這尺寸的器皿主要用於祭祀或記錄豐功偉業，但該洗手盤卻是當時一名國家重臣「太師」，送給妻子的禮物，洗手盤底刻有許多水生動物，例如魚、烏龜及青蛙等，另外還有許多立著的雕刻動物，一旦注入水後，它們就會隨水轉動，看起來像在盤中優游。

另外，上海博物館還有一件「行書致妻札」，是明朝著名書法家文徵明寫給妻子的家書，提到「不知出殯事如何，曾砌郭不曾？前銀不彀用，今再二兩去。凡百省事些，再不要與三房四房計……」，內容是他詢問家中事宜，還有銀錢是否夠用，並且叮囑妻子叫家人在花錢上，不要和其他兄弟妯娌計較，看起來只是一封普通家書，但文字裡充滿對家與妻子的關心。

除了真實故事外，從曹雪芹筆下《紅樓夢》的賈寶玉送禮方式，也可以看出古人「禮輕情意重」，有一次賈寶玉被父親打，林黛玉趕忙來探望，看到愛人渾身是傷，心疼到眼淚直流，寶玉擔心黛玉哭到身子累垮，請人送去2條自己平時用的舊手帕，而手帕在古時被當成定情信物，此舉也在向對方表示「我懂你」，兩人互通心意。