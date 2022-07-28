印尼近日又傳出鱷魚攻擊人的事件，當時一名45歲男子到河邊捕蝦，未料竟被一隻鱷魚狠咬、吞下肚，警方和附近居民先捕捉到了2條鱷魚，催吐後卻沒找到男子的碎屍，幾天後又捕到一隻長達8公尺的巨鱷，終於在牠胃裡發現男子遺骸，但大部分都已被消化殆盡。

Monster 26ft-long killer crocodile that ate fisherman alive is caught after 3-day hunthttps://t.co/HVTHAhzF0p — Daily Star (@dailystar) July 26, 2022

根據《每日星報》報導，這起事件發生在北加里曼丹省（North Kalimantan），本月19日45歲男子巴里（Samsul Bahri），到賽馬雅河（Semaja River）捕蝦時，遭到鱷魚攻擊，甚至被活活吞下肚，事件曝光後引發附近居民恐慌，警方也立刻派小組出動，想要捕獲那隻「殺人鱷魚」。

一開始警方抓到一隻體長4公尺和一隻近5公尺的鱷魚，但對牠們進行催吐後，都沒有發現任何人體碎屍；經過3天的搜索後，終於又抓到一隻體長8公尺的巨鱷，從畫面中可以看到，鱷魚被誘捕後，全身都被綁滿繩子，催吐出來的食物殘渣中竟含有一些人骨和四肢殘骸，經過DNA比對證實是巴里。

不過警方發現，鱷魚胃裡的所剩的人類殘骸不多，相信巴里的遺體幾乎已經被消化殆盡，難以找回巴里的全屍。未料在這起事件過後，隔沒幾天又傳出一名29歲漁民也被鱷魚吃掉的消息，25日還在另一隻鱷魚的胃中發現其他男子的碎屍。據了解，當地是14種鱷魚的棲息地，再加上近幾年不少河岸地都被改為農地，「人鱷爭地」的結果導致鱷魚攻擊事件頻發，當局也呼籲附近居民要特別小心。