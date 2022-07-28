不少人喜歡出海賞鯨，觀賞溫柔的「海洋巨人」，但過程中也可能被鯨魚撞到。美國有遊客至麻塞諸塞州附近海域賞鯨，目擊一隻體型龐大的座頭鯨突躍出水面，撞上一艘閃避不及的船隻，導致船尾高高翹起差點翻覆，目擊遊客看了驚聲尖叫。

漁船被座頭鯨撞到後險翻覆，所幸船長趕緊掌舵，才沒有釀成意外。(影片來源/YouTube/WCVB Channel 5 Boston)

綜合外媒報導，麻塞諸塞州普利茅斯（Plymouth）正值賞鯨旺季，吸引不少遊客造訪，24日有數艘船在海上導覽賞鯨，豈料一隻座頭鯨突然躍出水面，海面上正好有一艘5.7公尺長的漁船，由於閃避不及而被撞上，小船承受不住衝擊導致船尾翹起，看似差點翻船，所幸船長全力掌舵，才避免整艘船翻覆的危險。

根據麻塞諸塞州海洋漁業部表示，目前有3隻幼年座頭鯨正在覓食，由於牠們還很年輕，因此動向難以預測，有些人為了更近距離觀察鯨魚，會用食物引誘，但此舉可能會構成安全疑慮，建議民眾在海上與鯨魚應保持至少100英尺（30.4公尺）的距離，所幸當時被座頭鯨撞到的漁船甲板上並沒有人，否則後果不堪設想。

座頭鯨通常長約30到60英尺（約9至18公尺），體重約23到30噸，遍布世界各地，牠們每年會根據季節，在覓食區域和繁殖地間遷徙，冬天時座頭鯨會前往溫暖的水域交配和分娩，覓食期通常在春季和秋季，因此近日座頭鯨才會出現在普利茅斯水域等地覓食。