法國一名女子到速食店買漢堡，吃了幾口覺得有些不對勁，沒想到打開檢查才發覺自己吃到「加料漢堡」，配料的正上方竟有一隻死掉的小蜥蜴，全身不但沾滿醬汁，內臟還從體內炸出，女子頓時胃口全失，氣得向店員投訴，然而對方相當淡定，只承諾下次會給予9折優惠，讓女子感到非常不滿。

根據《鏡報》報導，法國一名30歲女子日前到速食店買漢堡，吃了幾口之後覺得有些不對勁，於是將漢堡上的麵包掀開，想要查看裡面的餡料，原本應該只有牛肉、培根、埃曼塔起司、洋蔥、番茄，以及煙燻風味醬汁，未料她的這一份卻被「加料」，多了一隻小蜥蜴，且內臟還從身體內炸出，女子見到這幕頓時失去胃口，走到櫃台向店員投訴，沒想到對方表現得異常冷靜，只說下次她再來消費會給予9折優惠。

女子事後仔細觀察漢堡中的蜥蜴，發現牠渾身都沾滿醬汁，推測店員應該在製作時就已經看到這隻蜥蜴，所幸她在食用時，並沒有把蜥蜴吃下肚，但她心裡仍有些疙瘩，甚至噁心到難以入睡，擔心自己有感染沙門氏菌的風險，因此主動停餵母乳，並前往醫院檢查，醫生得知狀況後，也開立抗生素給她以防萬一。

事後女子求助律師，打算以「危害他人生命」為由向該速食店提告，律師建議她先把「蜥蜴漢堡」放進冰箱保存，未來若有檢驗需求，就可以馬上提供證據，而該起案件的聽證會將在明年舉行。

對此速食店高層表示，他們非常認真看待顧客投訴，並針對這件事進行內部調查，但沒有發現任何不妥，發言人也強調，公司很注重食品安全與衛生，在餐點製作過程都有大量的檢查環節。