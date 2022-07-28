春秋時衛國有一名夫人，因長相美艷而得寵，儘管貴為一國之母，但她生性卻非常奔放，婚後依舊與情人約會，而她的丈夫甚至還允許此事，不僅如此，在《論語》還記載，孔子曾與她見面，子路得知後非常不悅，引發後世聯想，認為兩人關係匪淺。

北京師範大學第二附屬中學紀連海老師指出，南子據說是宋平公之女，之後嫁給衛國國君「衛靈公」，由於南子年輕貌美而受寵愛，丈夫甚至很放縱她，根據《左傳》記載，「衛侯為夫人南子，召宋朝，㑹于洮」，衛靈公聽說南子結婚前，在宋國有個情人子朝，兩人婚後依舊藕斷絲連，衛靈公發現妻子思念情人，不僅沒有生氣，還派人去宋國把子朝帶來陪伴妻子。

根據《左傳‧定公十四年》記載「野人歌之曰：既定爾婁豬，盍歸吾艾豭？」，當時三人不正常的關係傳回宋國，衛國太子蒯聵去齊國出差，行經宋國時，聽到百姓唱著「你們的母豬已得到滿足，何時還我們英俊的種豬」，意旨南子與子朝，蒯聵聽聞後覺得被羞辱，之後安排刺客暗殺南子，豈料對方看到南子後，也被她的外貌迷惑，導致任務失敗，蒯聵見事跡敗露逃出衛國。

南子雖生性放蕩，卻懂得欣賞賢才，當時孔子周遊列國抵達衛國，重臣蘧伯玉幫忙安排住宿起居，愛才的南子聽聞此事，也打算與孔子見面，根據《史記》記載，「夫人在絺帷中。孔子入門，北面稽首。夫人自帷中再拜，環珮玉聲璆然」，指兩人會面時中間掛了帷帳，南子身穿接見賓客的衣著，孔子先是向南子行禮，南子也馬上回禮，但兩人究竟說了什麼，史記卻沒有任何記載，引發後世聯想。

紀連海老師提到，《論語》記載「子見南子，子路不悅」，指孔子去見南子，讓徒弟子路很不開心，孔子還發誓「予所否者，天厭之！天厭之！」，指他若產生邪念，就讓老天爺懲罰他，有一說是，子路得知老師見名聲不佳的女人，感到非常不開心，另一說則是，孔子與南子間可能發生一些說不清的事情，還因南子的事而吃醋。

日後蒯聵為奪政權攻打衛國，衛靈公便派人找孔子，請教該如何解決，孔子不願幫忙僅回「我只懂道德與學識，不管打仗的事」，不久後就離開衛國，衛靈公還派人送行，孔子說「唯女子與小人為難養也！」，因此不少人認為，孔子也曾拜倒在南子的石榴裙下，但也有人表示，南子貴為夫人，孔子若拒絕見面，一定會惹對方不悅，但見了又被說閒話，疏遠又會被埋怨，因此覺得難相處，且孔子曾說「吾未見好德，如好色者也」，形容衛靈公非常好色，把美女看得比有美德的人還重要，也可能是他離開衛國的原因。